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Lefkoşa'da maraton günü

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Lefkoşa'da maraton günü
Lefkoşa'da maraton günü

“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu”nda 21 km yarı maraton koşusuna  saat 07:00’da Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı tarafından start verildi.
Maraton çerçevesinde saat  09:30’da 10 km yarı maraton koşusu gerçekleştirildi..

4 km’lik halk koşusuna  ise saat 10:30’da start verildi.

YDÜ ambulamslarının hazır bulunacağı maratonda olası acil durumlarda 0533 831 53 33 ve 0533 827 65 55 numaralı telefonlar aranabilir.

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