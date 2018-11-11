Lefkoşa'da maraton günü

“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu”nda 21 km yarı maraton koşusuna saat 07:00’da Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı tarafından start verildi.
Maraton çerçevesinde saat 09:30’da 10 km yarı maraton koşusu gerçekleştirildi..
4 km’lik halk koşusuna ise saat 10:30’da start verildi.
YDÜ ambulamslarının hazır bulunacağı maratonda olası acil durumlarda 0533 831 53 33 ve 0533 827 65 55 numaralı telefonlar aranabilir.
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