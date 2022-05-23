Lefkoşa'da vinç üzerinde ölümle dans!..

KKTC’de denetimsizlik ve sorumsuzluk nedeniyle sık sık meydana gelen ‘İş Kazaları’ ölüme de neden oluyor.

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Ölümle sonuçlanan iş kazalarına rağmen gerekli tedbirler ve önlemler alınmadan insan hayatını tehlikeye atacak davranışlardan kaçınılmıyor.

Güzelyurt’ta narenciye paketleme fabrikasında meydana gelen ölümlü iş kazasından sonra, Lefkoşa’da, Dereboyu’nda faaliyet gösteren Grand Paşa Otel’in, yeni yapılan oto park yerindeki görüntüler, hayret ve şaşkınlık uyandırdı.

Metrelerce yüksekliklte, bir vinç üzerinde gerekli denetim ve önlem alınmadan yapılan çalışma adeta ölüme davetiye çıkarttı.