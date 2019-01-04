Lefkoşa'daki kavgada 4 bıçak darbesi

Lefkoşa’da çıkan kavgada yaralanan Erkan Bayandursun’un 4 bıçak darbesi ile muhtelif yerlerinden bıçaklandığı kaydedildi.
Erkan Bayandursun’un 31 yaşındaki kardeşi Burhan Bayandursun ise başına aldığı sert darbe sonucu darp edildi.
İki grup arasında meydana gelen kavgayı ayırmaya giren gençlerden 1’i bıçaklanırken diğerinin başı sert bir cisim ile yaralandı.
Polisten yapılan açıklamada bugün saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde iki grup arasında meydana gelen tartışma sonucu 32 yaşındaki Erkan Bayandursun'un vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklandığı, 31 yaşındaki Burhan Bayandursun ise başına sert cisimle vurulmak suretiyle darp edildiği bildirildi.
Burhan ve Erkan Bayandursun'un kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı zanlıların arandığı kaydedildi.
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