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Lefkoşa'da bıçaklama ve kavga

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Lefkoşa'da bıçaklama ve kavga
Lefkoşa'da bıçaklama ve kavga

İki grup arasında meydana gelen kavgayı ayırmaya giren gençlerden 1’i bıçaklanırken diğerinin başı sert bir cisim ile yaralandı.

Polisten yapılan açıklamada  bugün saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde iki grup arasında meydana gelen tartışma sonucu 32 yaşındaki Erkan Bayandursun'un vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklandığı, 31 yaşındaki Burhan Bayandursun ise başına sert cisimle vurulmak suretiyle darp edildiği bildirildi.

Burhan ve Erkan Bayandursun'un kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı zanlıların arandığı kaydedildi.

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