  • BIST 9374.2
  • Altın 2031.88
  • Dolar 31.0075
  • Euro 33.5663
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAÇin gizlilik dereceli bir uyduyu Yer Sabit Yörünge'ye fırlattı

Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde ses ve ADSL hizmetlerinde kesinti olacak

» »
Telekomünikasyon Dairesi, hafta sonu Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde ses ve ADSL hizmetlerinde kesinti olacağını duyurdu. Belli aralıklarla yapılacak kesintiler yarından başlayarak pazartesine kadar etkili olacak.
Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde ses ve ADSL hizmetlerinde kesinti olacak

Hafta sonu Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde ses ve ADSL hizmetlerinde kesinti olacak.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, hizmetlerde kesinti yapılacak bölgeler şöyle: 

“Lefkoşa Yenişehir Atatürk Caddesi, Bedreddin Demirel Caddesi, Marmara Yüzbaşı Tekin Yurdabank Caddesi, Bakanlıklar bölgesi ile Ortaköy Ali Rıza Efendi Caddesi arasında kalan bölge ve sokakları”

Telefon yeraltı şebeke kablo yenileme çalışmaları nedeniyle belli aralıklarla yapılacak kesintiler yarından başlayarak pazartesine kadar etkili olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis Operasyonunda Kanunsuz Silahlar ve Mermiler Ele Geçirildi19 Şubat 2024 Pazartesi 13:32
  • Gönyeli'de kadına şiddet... Sevgilisini ve onun arkadaşını darp etti...16 Şubat 2024 Cuma 14:48
  • Şüpheli hareketleri ele verdi...15 Şubat 2024 Perşembe 13:39
  • Demirhan ve Lefkoşa'da Piyangolar Yasasına İhlal: Tutuklamalar Yapıldı15 Şubat 2024 Perşembe 12:31
  • Lefkoşa Polisi, Ortaköy’de Uyuşturucu Bulunduran Şüpheliyi Tutukladı15 Şubat 2024 Perşembe 12:28
  • LTB duyurdu: Su yükleme işlemleri yapılamayacak!15 Şubat 2024 Perşembe 08:37
  • Lefkoşa'da kaza... Alkollü sürücü refüje çıktı!14 Şubat 2024 Çarşamba 15:02
  • Ev değil, uyuşturucu yuvası... Suçunu itiraf etti...14 Şubat 2024 Çarşamba 14:38
  • Yenikent'in pompa istasyonlarından kurtulması için ilk adım atılıyor14 Şubat 2024 Çarşamba 10:51
  • Araba ile 3 metreden uçtu, şans eseri yara bile almadı!13 Şubat 2024 Salı 21:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti