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Levent Özadam: Gazimağusa Limanı, Güney'e silah ticareti yaptığı iddia edilen iş insanına peşkeş çekilmeye çalışılıyor

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Levent Özadam, Gazimağusa Limanı’nın ihalesiz bir şekilde özelleştirilmeye ve Güney Kıbrıs’a silah ticareti yaptığı iddia edilen iş insanına peşkeş çekilmeye çalışıldığını ifade etti, konuyu bugünkü köşesine taşıdı.
Levent Özadam: Gazimağusa Limanı, Güney'e silah ticareti yaptığı iddia edilen iş insanına peşkeş çekilmeye çalışılıyor

Levent Özadam, Gazimağusa Limanı’nın ihalesiz bir şekilde özelleştirilmeye çalışıldığı konusunu bugünkü köşesine taşıdı.

Levent Özadam, Gazimağusa Limanı’nın silah tüccarlığı yaptığı iddia edilen Mısırlı bir iş insanına verileceğini ve iş insanının Güney Kıbrıs’a da silah ticareti yaptığının iddia edildiğini kaydetti. Özadam, “Silah şirketinin bizim kıyılarımızda ne işi var artık onu da zaman gösterecek bize” ifadelerini kullandı.

Levent Özadam'ın köşesinin tamamnını okumak için tıklayınız

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