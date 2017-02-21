Libya sahiline 74 mülteci cenazesi vurdu

Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeye çalışan 74 mültecinin cansız bedeni Libya'nın Zaviya şehri kıyılarına vurdu.

Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeye çalışan 74 mültecinin cansız bedeni Libya'nın Zaviya şehri kıyılarına vurdu.

Libya Kızılay'ı tarafından yapılan duyuruda paylaşılan fotoğraflarda, onlarca cenazenin sahile sıralandığı görülüyor.

Ülkenin batısında yer alan Zaviya sahiline ulaşan cansız bedenler, Libya açıklarında batan bir botta bulunan mültecilere ait olduğu düşünülüyor. Mültecilerin Avrupa'ya ulaşabilmek için kullanılan botlarda genellikle 150 civarında kişinin bulunduğunu, fakat kıyıya vuran cesetlerin sayısının 74 olduğunu belirten yetkililer, bottaki diğer kişilere henüz ulaşılamadığını kaydetti.

Yetkililer, kıyıda bulunan cenazelerin Trablus'daki kimsesizler mezarlığına defnedileceği açıkladı.