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Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komiteden 'Seçim' Çağrısı

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Libya krizindeki taraflardan temsilcilerin yer aldığı 5+5 Ortak Askeri Komitesi, yaşanan son gelişmelerin ardından ülkedeki aktörlere "mümkün olan en kısa sürede seçimlere gidilmesi" çağrısı yaptı.
Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komiteden 'Seçim' Çağrısı

5+5 Ortak Askeri Komiteden yapılan yazılı açıklamada, tüm tarafların itidalli olması ve ülke çıkarlarının tüm partizan çıkarların üstünde tutulması istendi.

Son günlerde yaşanan siyasi anlaşmazlıkların Libya'da istikrarın sağlanması için verilen tüm emekleri tehlikeye attığı yönünde endişeye neden olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm uluslararası ve yerel taraflara, ülkeyi güvenli kılacak seçimlere en hızlı şekilde gidilmesi çağrısında bulunuyoruz"

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümetinin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı. Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söyledi.

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