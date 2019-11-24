Lider Bildiğiniz Gibi..! (63-99)

KKTC Engelliler basketbol takımı, Türkiye 1.Ligi 7.haftasında İzmir Bornova ile deplasmanda karşılaşan KKTC Engeliler maçı 36 sayı farkla 99-63 kazanarak yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Bu sezon Süper Lig için güçlü bir kadro kuran ve ilk 6 haftada oynadığı tüm maçlarını kazanarak yenilgisiz lider olan KTC Engelliler, İzmir’de Bornova ile yaptığı karşılaşmada da baştan sona üstün oynayarak rakibini 99-63 yendi ve 7.haftada 14 puanla liderliğini devam ettirdi.