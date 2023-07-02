Lionel Messi’nin Inter Miami transferi: Maaşı ve anlaşma detayları…

Messi’nin Inter Miami’ye transferi transfer döneminin en büyük bombası oldu. PSG ile sözleşmesi sona eren Arjantinli, MLS ekibi ile anlaştı ve önümüzdeki sezon burada forma giyecek. Transferin perde arkasını Inter Miami’nin sahibi Jorge Mas, ‘El País’ gazetesine verdiği röportajda anlattı.

Jorge Mas’ın anlattığına göre, Messi’yi Inter Miami’ye getirme fikri uzun süre öncesine dayanıyor. Mas, “2019’da onu nasıl getirebileceğimizi düşünmeye başladık” diyor ve Messi’nin transferinin lige olacak etkisinden emin:

“Messi, MLS’i dünyadaki en büyük iki veya üç ligden birine dönüştürebilir. Kalıcı bir iz bırakmak için geldiğine inanıyorum ve bunu futbolun ötesinde de yapabilecek. Emekli olduğunda kulüpte bir rolü olacak.”

Mas, Messi’nin futbol sonrası hayatını David Beckham ve Michael Jordan gibi yıldızlarla benzetiyor.

nter Miami’nin sahibi ve menajeri Jorge Mas, geçtiğimiz Salı günü Coral Gables’taki ofisinde Lionel Messi formasının prototipiyle görüntülendi. Fotoğraf: El Pais.

MESSI’Yİ BAŞTAN ÇIKARTAN TEKLİF

Kulüp sahibi ayrıca, Messi’nin yıllık sözleşmesinin “50 ila 60 milyon dolar arasında” olacağını açıkladı ve Messi’yi “ikna etme” sürecinin ne kadar uzun sürdüğünü anlattı. Emekli olduğunda kulüp hisselerinin bir kısmına sahip olacak olan Arjantinli futbolcu, Apple TV’ye ait olan yayın hakları ve Adidas formasının satışından elde edilecek karın da bir kısmını cebine koyacak:

“Bizim açımızdan maaş paketi ve emekli olduğunda katılım. Bildiğim şey, Apple ile görüşmelerin çok iyi gittiği ve çıkarların örtüştüğü. Amerika Birleşik Devletleri’nde futbol gelişirse, bundan faydalanacaktır.”

“MAYIS AYINDA İKNA ETTİM”

“Üç yıl boyunca peşindeydim. Bir buçuk yıl boyunca çok yoğun bir şekilde. Jorge ile birçok konuşma yaptım. Mayıs sonunda onu ikna etmiştim. David Beckham, Messi ile sadece futbol konularında konuşuyordu çünkü oynuyordu. Messi’nin baskı altında hissetmemesi için. Barcelona, Miami, Rosario, Doha’da konuştuk… Katar’da Dünya Kupası’nın tamamını geçirdim, Arjantin’i izledim. Anlaşmayı sonlandırmak için Apple TV ile olan sözleşme çok önemliydi.”

“MEMLEKETİNE ÇOK YAKIN OLACAK”

“Yerel veya eyalet vergileri ödemiyoruz. Çok önemli bir aile unsuru var. Messi, neredeyse Rosario’dakiyle aynı zaman diliminde kendi yarıküresinde olacak. Amerika Birleşik Devletleri’nde ona futbol fikrini satmak daha önemliydi. Bu, gezegendeki en büyük ticari pazar. Messi, MLS’i dünyanın en büyük iki veya üç liginden birine dönüştürebilir.”

“DI MARIA İLE GÖRÜŞTÜM AMA…”

Luis Suarez hakkında Mas, “Sözleşmesi altında, bir serbest bırakma maddesi var ve bunun çıkıp çıkmayacağını bilmiyorum. Di Maria ile de konuştuk, ancak başka bir takımla anlaşma imzalamak üzere gibi görünüyor” dedi.