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Londra Hayvanat Bahçesi, Ricky Gervais’in ölünce aslanlara yem olma isteğini reddetti

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Londra Hayvanat Bahçesi, Ricky Gervais’in ölünce aslanlara yem olma isteğini reddetti
Londra Hayvanat Bahçesi, Ricky Gervais’in ölünce aslanlara yem olma isteğini reddetti

Komedyen Ricky Gervais’in ölünce Britanya’daki Londra Hayvanat aslanlara yem edilme isteği reddedildi.

Gervais, Conan talk show’una katılmış ve ölünce bedeninle ne yapılsın sorusuna ilginç bir yanıt vermişti.

Son olarak ‘After Life‘ dizisiyle övgü alan oyuncu, ölünce Londra Hayvanat Bahçesi’nin aslanlarına yem olmak istediğini söyleyerek şöyle devam etti: “Hayvanlardan her şeyi alıyoruz, ormanları yok ediyoruz, hareket eden her şeyi yiyoruz. Ama biz hiç yem olmuyoruz. Her şeyi kendimiz için yapıyoruz. Bu hayvanlara bir şeyler vermek için bir fırsat olabilir.”

Ancak hayvanat bahçesi bu ‘nazik’ teklifi reddetti. Yönetici Kathryn England, Gervais’in aslanlar için fazla kıkırdaklı olabileceğini söyledi.

Karantina nedeniyle finansal olarak zor durumda olduklarını belirten England, Gervais’e yem olmak yerine nakit bağış yapmasını önerdi.

Gervais hayvan hakları savunucusu ünlülerden, sosyal medya hesaplarından sık sık bu konuda paylaşım yapıyor.

 

 

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