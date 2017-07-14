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Londra şokta! 90 dakikada 5 asitli saldırı

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Londra şokta! 90 dakikada 5 asitli saldırı
İngiltere'nin başkenti geceyi saldırı haberleriyle geçirdi. Beş ayrı noktada meydana gelen saldırılarda motosikletli saldırganlar, yanına yaklaştıkları kişilerin yüzüne asit sıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra’nın kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde asitli saldırı paniği vardı.

 

Yerel saatle 22.25’te Hackney Road’da başlayan saldırıların bir buçuk saat süresince civardaki farklı cadde ve sokaklarda 5 ayrı noktada devam ettiği bildirildi.

 

İki erkek olduğu belirtilen faillerin, saldırı esnasında seyir halindeki bir motosikletin üzerinde bulundukları ortaya çıktı.

 

Polisin verdiği bilgiye göre ikili, kurbanlarından 32 yaşındaki bir motosiklet sürücüsünü trafikte seyir halindeyken yakaladı.

 

Saldırganlar aracına yaklaştıkları kişinin yüzüne asit sıktıktan sonra motosikletini de çaldılar. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: CNN TÜRK
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