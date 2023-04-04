LTB, elektriğe bağlı yaşayanlar için Merkez Lefkoşa’nın kapılarını açtı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, elektrik kesintileri dolayısı ile elektriğe bağlı şekilde tedavi gören çocuk, genç ve yaşlılar için Merkez Lefkoşa’yı refakatçi eşliğinde vatandaşların kullanabileceğini açıkladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, elektrik kesintileri dolayısı ile elektriğe bağlı şekilde tedavi gören çocuk, genç ve yaşlılar için Merkez Lefkoşa’da refakatçi eşliğinde kullanılabileceğin duyurdu. Mehmet Harmancı, acil ihtiyaç duyanların 185 çağrı merkezini arayarak belediye ulaşabileceklerini belirtti.

Harmancı, ayrıca internet ve şarj ihtiyacı olan herkesin Merkez Lefkoşa’nın açık alanını tüm gün boyunca özgürce diledikleri gibi kullanabileceklerini söyledi.