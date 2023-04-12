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LTB ile İBB iş birliğinde Afet, Arama Kurtarma ve İtfaiye Eğitimi başladı

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LTB ile İBB iş birliğinde Afet, Arama Kurtarma ve İtfaiye Eğitimi başladı
LTB ile İBB iş birliğinde Afet, Arama Kurtarma ve İtfaiye Eğitimi başladı

LTB ile İBB iş birliğinde Afet, Arama Kurtarma ve İtfaiye Eğitimi başladı

 

 

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğinde "Afet, Arama Kurtarma ve İtfaiye Eğitimi" başladı.

 

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Eğitim Merkezi tarafından verilmekte olan ve 3 gün sürecek eğitimler Merkez Lefkoşa ile KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın sağladığı enkaz alanında gerçekleştiriliyor.

 

İBB’ye ait 1 adet itfaiye aracı ve arama kurtarma ekipmanlarıyla yapılan eğitimleri İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye Egitim Merkezi Amiri Zafer Özçakmak, itfaiye eğitim merkezi eğitmenleri Yavuz Beyaz, Serkan Yüksel, Yusuf Uğurlu, Servet Sarı, Süleyman Çelik ve Necat Karafazlıoğlu veriyor.

 

 

Başkan Harmancı: Donanımlı ve hazırlıklı olmak için sorumlulukla çalışıyoruz

Teorik bilgilendirme yanında uygulamalı şekilde düzenlenecek eğitim programı, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın konuşması ile başladı.

 

Başkan Harmancı, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrası LTB olarak 35 kişilik bir ekiple birlikte Hatay Samandağ’daki arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını anımsatarak, orada da İBB’nin farklı ekipleri ile çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

 

Deprem felaketi sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptıkları görüşmede bu eğitimleri gerçekleştirme konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Başkan Harmancı, bu organizasyonun da iki şehir arasında imzalanan kardeş şehir protokolü çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

 

Eğitimlere katkı koyan KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na da teşekkür eden Başkan Harmancı, 3 günlük sürede deneyimli ekipler tarafından verilecek eğitimlerin önemine vurgu yaparak, her zaman hazırlıklı olmak için sorumlulukla çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

 

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından sertifika töreni düzenlenecek

3 gün sürecek eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. Eğitimlerin bir kısmı Metehan bölgesinde oluşturulan alanda yapılacak tatbikatla sürecek. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından ise 14 Nisan Cuma günü sertifika töreni gerçekleştirilecek.

 

Verilecek kapsamlı eğitimler şu başlıklar altında gerçekleştiriliyor:

 

Kentsel Arama Kurtarma, Yaralı Tahliye Şekilleri, Enkaz Altı Görüntüleme Cihazı Tanıtımı, Sismik Dinleme Cihazı Tanıtımı, Kentsel Arama Kurtarma, Yaralı Tahliye Şekilleri, Enkaz Altı Görüntüleme Cihazı Tanıtımı, Yanma Yangın Bilgisi, LPG ve Doğal Gaz Bilgisi, Yangın yerindeki tehlikeler, Karot Cihazı Tanıtımı, Ayırıcı ve Kesici Güç Üniteleri, Beton, Metal ve Ahşap Kesme Motorları eğitimi.

 

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