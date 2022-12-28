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LTB’den ‘Yeni Yılda Zahra’ etkinliği

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LTB’den ‘Yeni Yılda Zahra’ etkinliği
LTB’den ‘Yeni Yılda Zahra’ etkinliği

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 2022 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız son günlerde ‘Yeni Yılda Zahra’ etkinliğini düzenliyor.

Geçtiğimiz aylarda şehrin sosyal dokusu ve gelişen ihtiyaçlarına uygun şekilde yayalaştırılan Zahra Sokak’taki etkinlik 29 Aralık Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak.

Radyo Juke radyo sponsorluğunda DJ Coşkuner’in performansı ile başlayacak etkinlikte ülkemizin başarılı müzisyenlerinden Aysu Mişon, Eril Cambaz, ve Nafiz Dölek geceye müzikleri ile renk katacak.

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