LTB’nin işletmelere yönelik denetimleri sürüyor

LTB’den yapılan açıklamaya göre Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 6 Kasım ile 10 Kasım tarihleri arasında toplamda 40 iş yerini denetledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi‘nin (LTB) belediye sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 2 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi; Loris Trading Ltd. isimli iş yerinin faaliyeti ise işyerinde yatı olması nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:

“2 Oto galeri, 2 Oto yıkama yeri, 7 Kuaför ve Berber Salonu, 14 Eğitim Merkezi, 1 Park Büfesi, 2 Cafe Bar, 7 Restoran, 3 Kafeterya, 1 Market, 1 Dernek Lokali”