 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 106.121
  • Altın 160,291
  • Dolar 3,8821
  • Euro 4,5832
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAMerkezi Cezaevi’ndeki grev sona erdi

LTB’nin işletmelere yönelik denetimleri sürüyor

» »
LTB’nin işletmelere yönelik denetimleri sürüyor
LTB’den yapılan açıklamaya göre Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 6 Kasım ile 10 Kasım tarihleri arasında toplamda 40  iş yerini denetledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi‘nin (LTB) belediye sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 2 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi; Loris Trading Ltd. isimli iş yerinin faaliyeti ise işyerinde yatı olması nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:
“2 Oto galeri, 2 Oto yıkama yeri, 7 Kuaför ve Berber Salonu, 14 Eğitim Merkezi, 1 Park Büfesi, 2 Cafe Bar, 7 Restoran, 3 Kafeterya, 1 Market, 1 Dernek Lokali”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Harmancı'dan 'Bisiklet Kiralama İstasyonları' açıklaması15 Kasım 2017 Çarşamba 16:26
  • TDP Lefkoşa Genişletilmiş İlçe Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı15 Kasım 2017 Çarşamba 13:35
  • Harmancı'dan hükümete 'peşkeş' tepkisi14 Kasım 2017 Salı 17:20
  • Dr. Küçük’ün büstü önünde anma töreni düzenlendi14 Kasım 2017 Salı 16:54
  • LTB’den 36 noktaya bisikleti kiralama istasyonu 14 Kasım 2017 Salı 14:22
  • Kutlamalar sırasında bazı yollar trafiğe kapatılacak14 Kasım 2017 Salı 14:18
  • LTB Gençlik Meclisi yeni merkezine kavuştu13 Kasım 2017 Pazartesi 14:03
  • Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde görevli eksikliği13 Kasım 2017 Pazartesi 13:21
  • Demokrat Parti Lefkoşa adayları belli oldu, Arabacıoğlu siyaset veda ediyor12 Kasım 2017 Pazar 23:20
  • “Dr. Küçük’ün Surlariçi’ndeki heykeli unutuldu”12 Kasım 2017 Pazar 12:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti