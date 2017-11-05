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Lübnan Başbakanı istifa etti

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Lübnan Başbakanı istifa etti
Lübnan Başbakanı Saad Hariri kendisine karşı bir suikast hazırlandığını belirterek bir yıllık görev süresi dolmadan istifa etti.

İstifa kararını televizyon üzerinden açıklayan Hariri, hayatının tehlikede olduğunu söyledi. Suikasta kurban giden babası Refik Hariri’yi hatırlatan Lübnan Başbakanı "Şehit Refik Hariri'nin öldürülmesi öncesindeki atmosfere benzer bir iklimde yaşıyoruz. Hayatıma karşı korkak bir komplo düzenlendiğini hissettim” dedi.

Suudi El Arabiya televizyonundan yayınlanan konuşmada Hariri, Şii Hizbullah hareketi ve İran'ı bölgede huzursuzluk yaratmakla suçladı. Hariri "İran ve tüm takipçilerine kaybedenlerin kendileri olduğunu söylemek istiyorum ve Arap ülkelerine kötülük yapan elleri kesilecek” diye konuştu.

2016 yılı sonunda başbakanlık görevine gelen Hariri 30 üyeli ulusal birlik kabinesine başkanlık ediyordu. Kabine içerisinde Hizbullah hareketinin de temsilcileri bulunuyor. Hükümet şimdiye kadar Suriye'deki iç savaşın ülkeye yayılmasını önlemekte başarılı oldu.

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