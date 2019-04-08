Lute görüşmesi Manipülasyonları başladı! Oysa konuşulan "Referans Şartları"!

Lute görüşmesi Manipülasyonları başladı! Oysa konuşulan BM Gemesel Sekreterinin ortaya koyduğu çerçevenin Referans şartları!

Lute hafta sonu adayı ziyaret etti. Taraflar karşılıklı açıklamalar yaptı.

Akıncı'nın sözcüsü açıklama yaptı.

Akıncı, pazar günü saat 14:30’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’u kabul ederek görüştü.Görüşme sonrası, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu basın açıklaması yaptı.

Müzakerelerin yeniden başlayabilmesi ve Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm bulunabilmesi için Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu görüşmede de daha öncekiler gibi olmazsa olmazların altını çizdiğini dile getiren Burcu, bunları geçmiş mutabakatlara ve 11 Şubat 2014 ortak açıklama belgesine saygı ve 30 Haziran tarihli Guterres Çerçevesi’nin sulandırılmadan kabulü olarak açıkladı.

Burcu, "Biz mevcut durumdan gerilemek değil, bundan öteye gitmek istiyoruz. Yeni bir şeyler sunuluyormuş gibi bırakın mevcut durumdan ileriye gitmeyi, mevcut durumu sarsıcı durumlarla karşı karşıya geliyoruz" dedi.

Kıbrıs Türk tarafının durumunun çok net ve açık olduğunun altını çizen Burcu, “Eğer ilerlemek istiyorsak 3 şey şarttır: Bunlar, geçmiş mutabakatlara bağlılık, 11 Şubat 2014 ortak açıklama belgesindeki ilkelere bağlılık, Crans Montana’da BM Genel Sekreteri Guterres’in sunduğu 30 Haziran Çerçevesi’ni sulandırmadan aynen kabul etmektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın her temasında geçmiş mutabakatlara, 11 Şubat 2014 ortak açıklama belgesine saygı ve 30 Haziran tarihli Guterres Çerçevesi’nin sulandırılmadan kabulünün öneminin altını çizerek Rum Lider Anastasiadis’e bu yöndeki mesajlarını ilettiğini kaydeden Burcu, “Sayın Cumhurbaşkanımız, son olarak dün Lefke’de bu hususların tekrar altını yine çizmiştir” diye konuştu.

“LUTE İLE YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMELERDE TESPİT ETMİŞ OLMAKTAYIZ Kİ SİYASİ EŞİTLİK VE KARARLARA ETKİN KATILIM KONUSUNDA HENÜZ SAYIN ANASTASİADİS OLUMSUZ TAVRINDAN VAZGEÇMEMİŞTİR”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, şunları kaydetti:

“Maalesef bugün sayın Lute ile yaptığımız görüşmelerde tespit etmiş olmaktayız ki siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım konusunda henüz Sayın Anastasiadis olumsuz tavrından vazgeçmemiştir. Bu geçmiş mutabakatlara saygı gösterilmemektedir demektir.”

Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis’in 30 Haziran’da BM Genel Sekreteri Guterres’in sunduğu çerçeveyi aynen kabule hazır olmadığını dile getiren Burcu, “Bu aşamada üzülerek söylüyorum ki Sayın Lute’un görev tanımını tamamlayabileceği olanaklar mümkün görünmemektedir. Sanıyorum bu durum 15 Nisan’da Sayın Genel Sekreter’in Güvenlik Konseyi’ne sunacağı rapora da bu şekilde yansıtılacaktır” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Rum Lider ile pazar gün yaptığı görüşme sonrası Rum tarafının Lute’a daimî bir Rum başkanın yanında dönüşümlü başbakanlık önerdiğiyle ilgili yer açıklamalara da değinen Burcu, şöyle konuştu:

"Bilmenizi isterim ki bu yeni bir şey değildir. Müzakereler 15 Mayıs 2015’te başlamıştır ve 2 hafta sonra Rum tarafı bu öneriyi getirmişti. Bu tartışıldı, reddedildi ve sonradan kendileri de ikna oldular ve bu şekilde bir önerinin arkasında durmadılar. Başkanlık sistemi ve dönüşümlü başkanlıkta uzlaşılar üretildi. Şimdi bu hiç görüşülmemiş ve sanki yeni bir konuymuş gibi bunu tekrardan gündeme getirip sunmak doğru bir yaklaşım değildir.

Dönüşümlü başkanlık, siyasal eşitliğimizi kanıtlamak üzere sayısal olarak Kıbrıslı Türklerin eşit olmadığı federal organlarda en az bir olumlu oy ilkesi… Tüm bunlar uzlaşılmış hususlardır ve bu uzlaşılardan sapmamak gerekiyor”

Bakanlar Kurulu’nun kompozisyonunun da uzlaşılan hususlardan biri olduğunu; Bakanlar Kurulu’nun 7 Rum 4 Türk bakandan oluşacağında uzlaşıldığını anımsatan Burcu, herhangi bir kararın alınabilmesi için en az bir Türk bakanın oyuna ihtiyaç olduğuyla ilgili varılan uzlaşıya sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Anastasiadis'in müzakerecisi açıklama yaptı.

Müzakereci Mavroyannis: Anastasiades kararlığını teyit etti

Kıbrıs Rum tarafının müzakereci Andreas Mavroyannis, Rum Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades’in BM Genel Sekreteri’nin Özel Görevlisi Bayan Jane Holl Lute ile Pazar sabahı yaptığı görüşme sırasında Kıbrıs sorununda yaşayabilir bir çözüm bulunması konusunda kararlığını teyit ettiğini ve Guterres çerçevesi içerisinde bir dizi yeni fikirlere atıfta bulunduğunu söyledi.



Başkanlık Sarayında Anastasiades- Bayan Lute görüşmesinin ardından açıklamada bulunan Mavroyannis, “Anastasiades Bayan Lute ile yaratıcı iyi bir görüşme yaptı” dedi ve Kıbrıs sorununa en yakın zamanda yaşayabilir bir çözüm bulunması konusunda kararlığını teyit ettiğini vurguladı.



“Guterres çerçevesi içerisinde bir dizi fikire atıfta bulundu ve söz konusu fikirler hakkında bilgi verdi” şeklinde konuşan Mavroyannis, Anastasiades’in ademi merkeziyetçilik dâhil bir dizi fikir hakkında konuştuğunu belirtti.



Kıbıs Türk toplumunun “siyasi eşitiliği” ile ilgili talebi hakkında konuşan Andreas Mavroyannis, Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitlikle ilgili görüşünün BM Genel Sekreteri’nin 1991 yılındaki raporu temelinde olmadığını, o zaman ve o zamandan beri yapılan tartışmalara dâhil olmadığını, Annan çözüm planında ifade edilmediğini, Christofyas- Talat anlaşmaları arasında olmadığını ve son beş yılda yapılan müzakereler sırasında ele alınmadığını söyledi.



Müzakereci Anastasiades’in BM Genel Sekreteri’nin raporunda ifade edilen siyasi eşitliğin anlamını kabul ettiğini vurguladı.



Mavroyannis devamla, Anastasiades’in Bayan Lute ile yaptığı görüşme sırasında siyasi eşitlik konusu dâhil Guterres çerçevesindeki tüm konuları; garantiler sisteminin sona ermesini, mühadale haklarının sona ermesini, orduların adadan ayrılmasını,toprak konusunu ele aldığını belirtti.



Nikos Anastasiades’in görev tanımının belirlenmesi amacıyla gerekli şartlarının yaratılmasını hedeflediğini ifade eden Kıbrıslı Rum müzakereci, belirlenecek olan görev tanımının Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve çalışabilir bir çözüm bulunması amacıyla gerçek bir diyaloğun sağlanması için gerekli şartlarının yaratılmasının önemine işaret etti.



“Çalışabilir ve yaşayabilir bir çözüm olması için gerçek bir bağımsız ve egemen, çalışabilir bir devletin varlığı sağlanmalıdır” şeklinde konuşan yetkili, Anastasiades’in Bayan Lute tarafınan sunulan konuları netleştirdiğini ve Bayan Lute’nin katılımıyla Kıbrıs Türk Toplumu lideri Mustafa Akıncı ile ortak bir görüşmenin yer alması konusunda hazırlığını teyit ettiğini söyledi.



Görev tanımı konusunda ilerleme sağlanması konusunda bir soruya Mavroyannis, BM Genel Sekreteri’nin 15 Nisan tarihinde BM Güvenlik Konseyine iyi hizmetler konusunda raporunu sunacağını belirtti.



Mavroyannis, görev tanımının belirlenmesi konusunda çalışmalara devam edildiğini ancak hala belirlenmediğini söyledi.



Yetkili, “istişareler, çalışmalar görüş teatisi devam ediyoruz. Çabalar devam ediyor ancak hala daha yolun sonunda değiliz” dedi.



Andreas Mavroyannis, Bayan Lute’nin Anastasiades’in fikilerini ve önerilerini dinlediğini belirtti.



Bayan Lute’nin garantör ülkeler ile yaptığı görüşmelerin ardından garantiler ve güvenlik konusunda Anastasiades’e her hangi bir mesaj verip vermediğiyle ilgili bir soruya Mavroyannis, Bayan Lute’nin ifade ettikleri üzerine yorum yapmak istemediğini söyledi ve “çalışmalara devam ediliyor” dedi.



Mavroyannis, Nikos Anastasiades’in Bayan Lute’ye garantiler ve müdahale haklarının sona ermesi, orduların ayrılaması konusu üzerinde Kıbrıs Rum tarafının görüşünü aktardığını söyledi.



Guterres çerçevesinin belirlenmesi konusu hakkında Mavroyannis, konu üzerindeki çalışmalara devam edildiğini söyledi ve “BM Genel Sekreteri’nin altı nokta içeren bir paketi hakkında konuşuyoruz” dedi.



Bayan Lute’nin adaya tekrar ne zaman geleceği hakkında bir soruya yetkili, konunun ele alınmadığını ve çabalara devam edildiğini belirtti.



Jane Holl Lute’nin adaya yaptığı dördüncü ziyaret olduğunu ve her hangi bir sonuç ele alınmadığı konusunun endişe verici olup olmadığıyla ilgili bir soruya yetkili, Bayan Lute’nin çabalarının Crans Montana’dan sonra başladığını ve müzakerelerin yeniden başlamasını hedefleyen bir misyon olduğunu söyledi.