Macron: Rusya savaşı kazanırsa Avrupa'nın güvenilirliği sıfıra iner

Macron, savaşın artık Avrupa topraklarında olduğunu ifade ederek, "Strazburg ve Lviv arasında 1500 kilometreden daha az (mesafe) var." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, rakip olarak nitelendirdiği Rusya'nın Ukrayna-Rusya savaşını kazanması halinde Avrupa'nın güvenilirliğinin sıfıra ineceğini söyledi.

France 2 ve TF1 televizyonlarının ortak yayınına katılan Macron, Rusya-Ukrayna savaşını ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Macron, savaşın artık Avrupa topraklarında olduğunu ifade ederek, "Strazburg ve Lviv arasında 1500 kilometreden daha az (mesafe) var." dedi.

"Rusya savaşı kazanırsa Avrupa'nın güvenilirliği sıfıra iner." diyen Macron, Moskova yönetiminin savaşı kazanması durumunda artık güvende olmayacaklarını savundu.

"Rusya savaşı kazanamaz ve kazanmamalı"

Macron, Rusya'ya karşı savaşmadıklarına ve bu ülkeye karşı savaşmak konusunda da "asla ilk girişimi" kendilerinin yapmayacağına işaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Tek hedefimiz var; Rusya savaşı kazanamaz ve kazanmamalı." diyerek, bu ülkeyi bir "hasım" olarak nitelendirdi.

Ukrayna'ya askeri birlik gönderme konusunda Macron, "Tüm bu seçenekler mümkün, bunun tek sorumlusu Moskova rejimi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, Ukrayna'yı desteklemek konusunda hiçbir ihtimali göz ardı edemeyeceklerini vurguladı.

Ukrayna'da Fransa ve Avrupa'nın güvenliğinin de söz konusu olduğunu kaydeden Macron, "Barışı istemek, Ukrayna'dan vazgeçmek anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Fransa'nın nükleer silahının, Fransızlara güvence sağladığı değerlendirmesini yapan Macron, Rusya'nın bu savaşta galip gelmesinin Fransızların hayatının değişeceği anlamına geldiğini anlattı.

Macron, ülkesinin yüksek yoğunluktaki bir savaşa uygun tek saniyesi olmadığı yorumunda bulundu.

"İsrail'in kendini müdafaa etme konusunda mutlak bir hakka sahip olduğunu asla söylemedim." ifadesini kullanan Macron, Filistinlilerin bir devletinin olmasından yana olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Le Monde gazetesi, Macron'un bazı davetlilerin önünde, "gelecek yıl Odessa'ya askeri birlik göndermesi gerekeceğini" söylediğini iddia etmişti.