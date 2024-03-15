  • BIST 8824.09
  • Altın 2237.923
  • Dolar 32.2163
  • Euro 35.1279
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKANetanyahu, Hamas'ın son ateşkes teklifindeki taleplerini "akıl dışı" olarak nitelendirdi

Macron: Rusya savaşı kazanırsa Avrupa'nın güvenilirliği sıfıra iner

» »
Macron, savaşın artık Avrupa topraklarında olduğunu ifade ederek, "Strazburg ve Lviv arasında 1500 kilometreden daha az (mesafe) var." dedi.
Macron: Rusya savaşı kazanırsa Avrupa'nın güvenilirliği sıfıra iner

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, rakip olarak nitelendirdiği Rusya'nın Ukrayna-Rusya savaşını kazanması halinde Avrupa'nın güvenilirliğinin sıfıra ineceğini söyledi.

France 2 ve TF1 televizyonlarının ortak yayınına katılan Macron, Rusya-Ukrayna savaşını ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Macron, savaşın artık Avrupa topraklarında olduğunu ifade ederek, "Strazburg ve Lviv arasında 1500 kilometreden daha az (mesafe) var." dedi.

"Rusya savaşı kazanırsa Avrupa'nın güvenilirliği sıfıra iner." diyen Macron, Moskova yönetiminin savaşı kazanması durumunda artık güvende olmayacaklarını savundu.

"Rusya savaşı kazanamaz ve kazanmamalı"

Macron, Rusya'ya karşı savaşmadıklarına ve bu ülkeye karşı savaşmak konusunda da "asla ilk girişimi" kendilerinin yapmayacağına işaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Tek hedefimiz var; Rusya savaşı kazanamaz ve kazanmamalı." diyerek, bu ülkeyi bir "hasım" olarak nitelendirdi.

Ukrayna'ya askeri birlik gönderme konusunda Macron, "Tüm bu seçenekler mümkün, bunun tek sorumlusu Moskova rejimi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, Ukrayna'yı desteklemek konusunda hiçbir ihtimali göz ardı edemeyeceklerini vurguladı.

 

Ukrayna'da Fransa ve Avrupa'nın güvenliğinin de söz konusu olduğunu kaydeden Macron, "Barışı istemek, Ukrayna'dan vazgeçmek anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Fransa'nın nükleer silahının, Fransızlara güvence sağladığı değerlendirmesini yapan Macron, Rusya'nın bu savaşta galip gelmesinin Fransızların hayatının değişeceği anlamına geldiğini anlattı.

Macron, ülkesinin yüksek yoğunluktaki bir savaşa uygun tek saniyesi olmadığı yorumunda bulundu.

"İsrail'in kendini müdafaa etme konusunda mutlak bir hakka sahip olduğunu asla söylemedim." ifadesini kullanan Macron, Filistinlilerin bir devletinin olmasından yana olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Le Monde gazetesi, Macron'un bazı davetlilerin önünde, "gelecek yıl Odessa'ya askeri birlik göndermesi gerekeceğini" söylediğini iddia etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsveç’in iki asırlık "tarafsızlık" politikası neden bitti?08 Mart 2024 Cuma 14:06
  • İsveç, tarafsızlık politikasına son vererek resmen NATO'nun 32. üyesi oldu08 Mart 2024 Cuma 12:57
  • Almanya'da grev: Binlerce tren ve uçak seferinin iptal edilmesi ulaşımı felce uğrattı07 Mart 2024 Perşembe 17:57
  • Berlin'de konuştu... Tatar: Anlaşma niyetimiz ‘evet’ ama eşitlik temelinde07 Mart 2024 Perşembe 09:34
  • İsviçre'de emeklilere yılda 13. maaş önerisi referandumda kabul edildi05 Mart 2024 Salı 10:33
  • Avrupa Birliği, Apple'a iki milyar dolar ceza kesti04 Mart 2024 Pazartesi 18:01
  • Kızılyürek: Siyaseti Kıbrıs’ın kuzeyine hapsedemeyiz!02 Mart 2024 Cumartesi 13:27
  • Petrol haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor01 Mart 2024 Cuma 08:11
  • Almanya'da sığınmacıların zorunlu çalıştırılması önerisi29 Şubat 2024 Perşembe 10:47
  • Almanya'da geçmişin tekrarlanabileceği endişesi halkı sokaklara döktü27 Şubat 2024 Salı 18:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti