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Mağusa Arena'daki Klima sorunu çözülüyor

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Mağusa Arena'daki Klima sorunu çözülüyor
Mağusa Arena'daki Klima sorunu çözülüyor

İşte Ada Spor Kulübü'nün açıklaması;

Pek çok spor müsabakasına ev sahipligi yapan ilçemizin halka açık tek spor salonu Mağusa Arena Spor Salonu' nun yıllardır süre gelen iklimlendirme sorunu, Gazimağusa Belediyesi'nin girisimleriyle çözüme kavusuyor.

Özellikle ulkemizin iklimi gereği, yaz dönemi klimaların çalismasiyla sporcularimiz cok daha ferah ve saglikli bir ortamda spor yapabileceklerdir. Bu sorunun ada capinda diger ilcelerde de bir an once cozume kavusmasi tum kuluplerimizde buyuk memnuniyet yaratacaktir.

Özellikle mevsimin degismesiyle Arena'da olusan bu soruna zaman gecirmeden cozum arayip ilgili firmayla gerekli girisimleri baslatan Gazimağusa belediyesi'ne, Meclis uyelerine ve Belediye çalışanlarına, kulubumuz ve sporseverler adına tekrardan çok tesekkur ederiz.

Ada Eğitim ve Spor Kulübu Yönetimi

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