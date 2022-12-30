Mağusa Gençlik Birliği’nden 2022 yılında yapılan faaliyetlerle ilgili açıklama

Mağusa Gençlik Birliği (MGB), 2022 yılında ülke genelinde yaptıkları faaliyetlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Mağusa Gençlik Birliği Bakanı Ali Furkan Çetiner, birlik adına yaptığı yazılı açıklamada, keyifli ve oldukça verimli bir yıl geçirdiklerinin belirterek, yapılan faaliyetlerle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“Genel seçimlere yönelik 12 maddelik gençlik manifestomuzu yayınladık, ‘kendine ait bir podcast’ adlı podcast programımız başladı. Kadın hakları, mental sağlık, cinsel sağlık, LGBTQ+ hakları gibi farklı konuları programımızda ağırladığımız konuklarımızla değerlendirdik. Münazara etkinliği düzenleyip, Teknolojik gelişmelerin zarar ve yararlarını tartıştık. Kitap kulübü etkinliklerimiz oldu. Kuksa ile işbirliğinde çadır kampı organize ettik. Unficyp destekleri ve Derinya Garaj ile MGB işbirliğinde bir kültür projesi gerçekleştirdik. Doğa yürüyüşü, sahil temizliği gibi faaliyetlerimiz oldu. Pub quiz etkinliğiyle hem eğlendik, hem genel kültür bilgilerimizi sınadık.

Büyük Mersinlik yangını sırasında hep birlikte üzüldük ama üzülmekle kalmayıp yardımların koordinasyonu için diğer derneklerle işbirliği içerisinde katkıda bulunduk. Takvimler yaz aylarına geldiğindeyse, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ile bir işbirliği protokolü imzaladık, Sos çocuk köyünü ziyaret edip olası işbirliklerini istişare ettik. AEA ve Norveç hibeleri desteği ve Derinya Garaj, Barış ve Dostluk Kültür Gençlik Kulübü ile ortaklaşa yürüttüğümüz Empower projesi faaliyetlerine başladı. Bir ağustos akşamında, sahilde pilates yapıp hem eğlendik hem spor yaptık.

Eylül ayında, Belediye meclis üyeleri Erhun Şahali ve Ulus Irkad’ın katılımıyla gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımlarının nasıl sağlanabileceği ve şehrimizin sorunları üzerine bir sohbet toplantısı gerçekleştirdik. Kasım ayının başında, milli bilardocumuz Mustafa Alnar ile buluştuk, tecrübelerini ve hikayesini dinleyip desteğimizi belirttik. Sonrasında, Kıbrıs’ın her tarafından gelen 57 genç katılımcı ile Pelendri’de insan hakları, medya ve barış inşası üzerine eğitimlerin gerçekleştiği şahane bir hafta sonu geçirdik. Aralık ayına yine hızlı bir giriş yapan MGB, Kuksa işbirliği ile çadır kampı, Sos çocuk köyü işbirliği ile çocuk hakları eğitimi düzenledi. Son olarak, 2022 senesini ikincisini gerçekleştirdiğimiz Christmas market ile tamamladık.”

Ali Furkan Çetiner, 2023 yılının sağlıklı ve mutlu bir yıl olması temennisinde bulunarak, “Daha nice etkinlikleri hep birlikte yapacağımız ve birlikte öğrenebileceğimiz, gelişebileceğimiz bir yıl olsun. Mutlu yıllar” ifadelerini kullandı.