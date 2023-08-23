Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER), Gönüllüleri ve Üyeleri ‘’Sen, Ben Biz Olmaya Var Mısın?’’ Sloganı İle Buluşuyor

Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER), toplumsal dayanışmayı, kadınların güçlenmesi ve çevre konularında farkındalık yaratmayı hedefleyen çalışmalarını artırarak devam etmek için etkinliklerine bir yenisini ekliyor. Dernek, 28 Ağustos'ta Mağusa'nın tarihi mekanlarından Bandabulya'da düzenleyeceği kaynaşma ve sosyalleşme etkinliği ile gönüllüleri, üyeleri ve destekçilerini bir araya getiriyor.

Etkinlik, dernek üyelerinin ve gönüllülerinin bir araya gelerek fikir alışverişi yapacağı, deneyimlerini paylaşacağı ve geleceğe dair planlarını sunacağı değerli bir etkinlik sunuyor. Mağusa Kadın Merkezi Derneği, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, kadınların güçlenmesi ve çevre konularında farkındalığın artması için yürüttüğü çalışmaları ve gelecek projelerini katılımcılarla paylaşarak, daha kapsayıcı ve eşit bir toplumun inşasına katkıda bulunma amacını sürdürüyor.

Etkinlik, üye ve gönüllülerin yanı sıra MAKAMER hakkında bilgi almak isteyen , gönüllü ve üye olmak isteyen herkes davetlidir. Etkinlik boyunca gönüllüler, üyeler ve katılımcılara dernek faaliyetleri ve gelecek planları hakkında bilgi verilecektir. Aynı zamanda Ayla Kahraman’ın Gönüllülük Kavramının İnsan Üzerindeki Olumlu Etkileri’’ üzerine bir söyleşiye yer verilecektir. MAKAMER, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, çevre ve kapsayıcı dayanışma konularına ilgi duyan herkesi, 28 Ağustos'ta saat 19.00’da Bandabulya'da düzenlenecek etkinliğe katılmaya davet ediyor.

MAKAMER olarak dayanışmanın ve dayanışarak büyümenin ve anlamlı bağlar kurmanın önemeni vurgulamak istiyor, toplumun her kesimine seslenerek kadınların güçlenmesini ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeyi sürdüreceğimizi bildirmek istiyoruz.