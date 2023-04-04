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Mağusa Kent Müzesi Derneği 1. Genel Kurulu gerçekleşti

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Mağusa Kent Müzesi Derneği 1. Genel Kurulu gerçekleşti
Mağusa Kent Müzesi Derneği 1. Genel Kurulu gerçekleşti

Mağusa Kent Müzesi Derneği (MAKEMÜD) 1. Genel Kurulu, gerçekleşti. Divan Başkanlığına Erkan Dağlı ve Yazman görevlerine Zehra Babutsalı Alpler ile Göktuğ Mohaç’ın seçilmesinin ardından başlayan Genel Kurul, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının seçimi ile devam etti.

Gerçekleşen oylama sonrasında oy birliği başkan ve kurullar şu şekilde belirlenmiştir:

Başkan: Uğur Ulaş Dağlı

Yönetim Kurulu:

Aysel Alihan
Hasan Atlı
Koral Özkoraltay
Mine Vehit
Nafia Akdeniz
Raziye Nevzat
Serap Kanay
Sibel Beyaz Bitirim
Suay Sevinç;
Göktuğ Mohaç (yedek üye)
Gülay Umaner (yedek üye)

Denetleme Kurulu:

Ali Alnar
Özlem Olgaç Türker
Berke Dağlı (yedek üye)
Onursal Akdeniz (yedek üye)

Disiplin Kurulu:

Eda Yazgın
Fazıl Taneri
Sunakan Lama
Cansu Canalp Yarışan (Yedek üye)

Dernek Başkanı seçilen Ugur Ulaş Dağlı; uzun soluklu bir süreçten sonra dernek olabilmenin mutluluğunu taşıdığını belirtti.

2300 yıllık çok katmanlı / çok kültürlü değerli bir kent olan Mağusa’nın, 6 Şubat 2023 tarihindekırıldığını ve durduğunu belirtti. Derneğimizin amacının kentimizin o gün ve önceki dönemlerinin (Mekanları ve öyküleri ile) kentsel hafızasını oluşturmak, kayıt altına almak, hatırlamak / hatırlatmak,sergilemek ve konuyla ilgili çeşitli çalışmalar yapmak olduğunu vurguladı. Esas amacın ise kentimize çağdaş bir kent müzesi / kentsel bellek merkezi kurulmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Daha sonra Kentin değerleri ve yapılması gereken çalışmalar konuşuldu.

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