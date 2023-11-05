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Mağusa'da alkollü sürücü yayaya çarptı!

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Mağusa'da alkollü sürücü yayaya çarptı!
Mağusa'da alkollü sürücü yayaya çarptı!

04.11.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde,    İsmail ÖNCÜ (E-54), 308 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FP 437 plakalı kamyon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Gazimağusa Devlet Hastanesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun sol tarafındaki banket içerisinde yaya olarak kuzey istikametine doğru yürümekte olan Ömer Fırat FIRATHAN (E-19)’a aracının sol dikiz aynası ile çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Ömer Fırat FIRATHAN, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tevdisinin ardından müşahede altına alınmıştır.

FP 437 plakalı araç sürücüsü İsmail ÖNCÜ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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