Mağusa'da dükkan açma ve hırsızlık

07.06.2023 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir restoranın penceresini açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden 1500 TL para çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.D.(E-34) tespit edilerek tutuklanmış olup yapılan ileri sorgulamasında, Gazimağusa’da bir ikametgahtan muhtelif ziynet eşyaları, 3000 TL nakit para ve bir adet cep telefonunu da çaldığı tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.