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Mağusa'da Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu 

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Mağusa'da Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu 
Mağusa'da Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu 

 29.07.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen opersayon kapsamında, S.A.(E-66)’nın tasarrufunda yaklaşık 750 gram ağırlığında hintkeneviri (kubar esrar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.Y.(E-62) tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.
 

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