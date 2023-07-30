Mağusa'da Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu 

29.07.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen opersayon kapsamında, S.A.(E-66)’nın tasarrufunda yaklaşık 750 gram ağırlığında hintkeneviri (kubar esrar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.Y.(E-62) tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.