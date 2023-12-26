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Mağusa’ya “Gazi” unvanı verilişinin yıl dönümü kutlandı

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Mağusa’ya “Gazi” unvanı verilişinin yıl dönümü, Zafer Anıtı önünde düzenlenen devlet töreniyle kutlandı.
Mağusa’ya “Gazi” unvanı verilişinin yıl dönümü kutlandı

Mağusa’ya “Gazi” unvanı verilişinin yıl dönümü, Zafer Anıtı önünde düzenlenen devlet töreniyle kutlandı.

İlk kez yapılan törene Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikir Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay ile diğer askeri ve sivil erkan katıldı.

Saat 10.00'da saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eeden tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulması, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalar ve şiir okunmasıyla sona erdi.

 

 

-Töre

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkının bir asra yakın kahraman Türk askerini beklediğini belirterek, "20 Temmuz’da şafak vakti kahraman Türk ordusu  denizden ve havadan geldiler, hoş geldiler safa geldiler. 1878’deki gibi geri gitmeyecekler. Ev sahibidirler, Garanti Anlaşmasından dolayı ev sahibidirler. Kıbrıs Türkü, Türk milletinin büyük bir parçasıdır” dedi.

Töre, “Ne mutlu Türk’üm” diyen herkesin “milli devlet” olan KKTC’ye sahip çıkma görevi bulunduğunun altını çizerek, “KKTC olmazsa olmazımızdır, Türk ordusu ve Mücahitler olmazsa olmazımızdır, hepimiz et ve tırnak gibiyiz” diye konuştu.

Gazimağusa alınırken 36 şehit verildiğini geri kalanların ya malul gazi ya gazi olduğunu vurgulayan Töre, şehit ve gaziler sayesinde kazanılan “Gazi” unvanının korunması için bayrakların hep gönderde olacağını söyledi.

Gazze’de yaşananlara dikkat çeken Töre, “AB, BM Güvenlik Konseyi, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi nerede?” diye sordu.

Kıbrıs’ta barışın elbette istendiğini vurgulayan Töre, “Ama önce KKTC, önce vatan topraklarını korumak” dedi.

 

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mağusa’ya “Gazi” unvanı 26 Aralık 1975’te verildikten sonra Mücahit Komutanları Derneği'nin girişimlerile ilk kez tören düzenlendiğine işaret ederek, teşekkür etti.

Uluçay,  aradan geçen zaman içinde gençlerin yaşananları yeterince bilmediğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının zor zamanlar yaşadığını belirten Uluçay, ancak birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma gösterildiğini ifade etti.

Gazimağusa’da Baykal Mahallesi’nde yaşayanların o dönemde evlerine bir tünel sayesinde ulaşabildiklerini, gençlerin bir çoğunun bu tünelin nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Uluçay, bu tarihi tüneli ziyarete açmak için çabalarını yoğunlaştırdıklarını bildirdi.

Mücadele yıllarında yaşanan zorluklara ve acılara değinen Uluçay, “Bu yaşananlar Mağusalıların hâlâ anılarındadır. Ancak çocuklarımıza nefret, kötü duygu aşılamadık, aşılamayacağız” dedi.

 

-Dünki

 

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Gazimağusa Şube Başkanı Esat Dünki, Mağusa’ya 1 Ağustos 1571’de Türklük mührü vurulduğunu, Barış Harekatı ile de tüm Kıbrıs’a barış ve huzur getirildiğini söyledi.

Dünki, 1974’te en büyük kahramanlık gösterilen şehirlerden birinin Mağusa olduğunu ve  Mağusalıların gösterdiği  kahramanlığun “Gazi” unvanı ile taçlandırıldığını ifade etti.

 

-İnançoğlu

Namık Kemal Lisesi Tarih Öğretmeni Sultan İnançoğlu ise "vatan nedir?" sorusunu sorarak , “Vatan; toprak kanla yoğrulmuşsa ve canla ödenmişse bedeli artık adı vatandır” dedi.

“Vatan, özgürlüktür, hürriyettir, evimin direğidir” diye devam eden İnançoğlu, 1974’te Mağusa’da 252 kişilik Mücahidin Osmanlı’dan kalan namluları çürümüş silahlarla  8 bin kişilik Rum ordusuna direndiğini ve bayrağı surlardan indirmediğini kayddetti.

İnançoğlu, Mağusa’nın 25 Aralık 1975’te aldığı “Gazi” unvanı ile Akdeniz’in inci tanesi olduğunu söyledi.

Törende Namık Kemal Lisesi öğencilerinden Ali İnan Celepoğlu da şiir okudu.  

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