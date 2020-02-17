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Maraş Kendi İpini Çekiyor..! (0-0)

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Maraş Kendi İpini Çekiyor..! (0-0)
Maraş Kendi İpini Çekiyor..! (0-0)

K-Pet 1.Ligde zirve mücadelesi veren 2.devreye istediği gibi başlayamayan Maraş, ligin alt sıralarında yer Çanakkale ile de 0-0 berabere kalarak büyük bir hüsran yaşadı. Kırmızı beyazlı ekip ikinci devrede 4 maçta 11 puan kaybetti

Yer: Maraş Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Engün Akkagün, Sertan Alkın, Serkan Durmaz

Maraş: Tolga, Cenker, Aziz, S.Bayır, Eren (Dk.59:Eren Aktaş) Yekta (Dk.67 M.Köleli) Tahsin, Emre Aktaş, Yıldıray, M.Yücetürk (Dk.74 A.Çil) Sedat

Çanakkale: Umut, Ahmet, H.Aktaş, Oğuzhan, Ekrem, Hakan (Dk.70 Emir) Berkan, Hasan (Dk.68 Salih) Ali, Okan, Uvanç (Dk.90 Ramazan)

Dk.20: Çanakkale kazandığı serbest vuruşta Okan vurdu fakat kaleci kornere çeldi.

Dk.23: Uvanç sol çaprazdan sağına çekerek vurdu fakat kaleci kurtadı.

 

Dk.30: Kazanılan serbest vuruşta Yıldıray vurdu fakat otop üstten dışarı çıktı.

Dk.38: Sol kanattan yapılan ortada Süleyman Bayır dönerek vurdu fakat kaleci kurtardı.

 

Dk.56: Kazanılan serbest vuruşta Süleyman kaleye direk vurdu fakat kaleci topu kornere çeldi.

Dk.70: Savunma arkasına atılan topta sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Süleyman topu üstten dışarıya attı.

 

Dk.78: Emir’in sol kanattan taşıdığı sağ kanattan gelen Uvanç’a verdi sağına çekti vurdu fakat top kalecide kaldı.

Karşılaşmada başka önemli pozisyon olmazken 0-0 sona erdi.

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