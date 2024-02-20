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Mbappe'nin yeni adresini duyurdular

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Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İspanyol basınına göre eflatun beyazlılar, yıldız oyuncu ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.
Mbappe'nin yeni adresini duyurdular

Real Madrid, transferde ses getirecek bir hamle yapmak üzere. Eflatun beyazlılar, Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre golcü futbolcu, Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Paris Saint Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mbappe, İspanyol ekibine bedelsiz olarak katılacak.

Anlaşmanın detaylarına göre Real Madrid, yıldız oyuncuya yıllık 20 milyon avroya varan bir ücret verecek.

Yıldız futbolcu ayrıca 50 milyon avro imza parası alacak.

Real Madrid'in, transferde Mbappe dışında da girişimlerde bulunacağı iddia edildi.

İspanyol basını, Başkan Florentino Perez'in Manchester City'nin golcüsü Haaland için de sezon sonunda teklif yapacağını yazdı.

Başkan Perez'in amacının, 3'üncü kez Los Galacticos'u kurmak olduğu aktarıldı.

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