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McDonald's'ı işleten Asya kökenli iki genç, 25'er bin dolar kazandı

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Asya kökenli Amerikalı iki genç arkadaşın hayatı, mahallerindeki McDonald's restoranını 'işletmeleri' sonrası en hafif tabirle oldukça renklendi. Hatta kimileri hayatlarının değiştiğini bile söyleyebilir.
McDonald's'ı işleten Asya kökenli iki genç, 25'er bin dolar kazandı

21 yaşındaki Jevh Maravilla ve Christian Toledo isimli arkadaşlar, pazarlama fotoğraflarında Asya kökenli kişilerin yer almaması sonrası ipleri ellerine almaya karar verdi.

Yaşadıkları Houston kentindeki bir McDonald's restoranındaki boş bir duvarı hedef seçtiler ve planlarını işleme koydular.

Bir McDonald's burgeri ile patatesi tutarken çektikleri fotoğrafı, profesyonel bir şekilde bastırdılar ve bu fotoğrafı yine çok 'profesyonel' bir operasyonla mahallelerindeki McDonald's şubesinin boş duvarına astılar.

Bu öylesine iyi bir 'sahte' pazarlama fotoğrafıydı ki iki ay süresince kimse tarafından fark edilmedi.

Dahası söz konusu şaka, McDonalds'ın dikkatini, dünyanın geri kalanı ile birlikte, iki arkadaşın bunu 51 gün sonra sosyal medyada paylaşması sonrası çekti.

 

Jevh Maravilla şakayı bu mesajla duyurdu:

"McDonald's'ta boş bir duvar olduğunu fark ettim ve sonrasında arkadaşımla bu sahte posteri yapmaya karar verdim. 51 gün oldu ve hala orada asılı duruyor."

 

 

Sonrası mı?

Amerikan'ın en ünlü televizyoncularından Ellen DeGeneres, iki genç arkadaşı programında ağırladı ve son büyük sürpriz de burada yaşandı.

McDonalds şirketi, Asya kökenli iki gence, pazarlama kampanyalarında rol almaları karşılığı 25'er bin dolarlık çeki, üstelik de peşin olarak verdi.

 

 

Programda yaşanan bu anlarla ilgili BBC'nin sorularını yanıtlayan 21 yaşındaki Jevh Maravilla, "olanlara halen inanamadığını" söyledi.

Maravilla, "Pazartesi günü bankaya gittim ve 25 bin doları birikim hesabıma yatırdım. Hiç bu kadar çok parayı bir arada göreceğimi düşünmemiştim." dedi.

İki genç de pazarlama kampanyasının neler içericiği konusunda şimdilik fikir sahibi değil ancak asıl amaçları olan 'Asya kökenlileri daha görünür kılmak' konusunu başarmış olmaktan mutlular.

Jevholution tarafından yapılan Youtube paylaşımı: We Became McDonalds Poster Models
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