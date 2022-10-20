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Meghan Markle, Kraliçe II. Elizabeth hakkında konuştu

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Prens Harry ile evlendikten sonra İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrılan ve her hareketiyle gündem olmaya devam eden Meghan Markle, son röportajı için objektif karşısına geçti.
Meghan Markle, Kraliçe II. Elizabeth hakkında konuştu

2018 yılında Prens Harry ile evlenen ve 2020 yılında eşiyle birlikte İngiltere Kraliyeti’nden ayrılarak Kaliforniya’ya yerleşen eski aktris Meghan Markle, yeni röportajında Kraliçe II. Elizabeth’in ölümüne dair konuştu.

Daily Mail’in haberine göre, Variety dergisine röportaj veren 41 yaşındaki Markle, evlendiğinden beri kendisiyle ilgili “yanlış anlamalar” da dahil olmak üzere çok çeşitli spekülasyonların gündemde olduğunu gördüğünü söyledi.

Prens Harry ile olan “aşk hikayelerinin” dünyaya “insanlar aşkı sevdiği” için ilham verdiğini söyleyen Markle, 2020 yılında İngiltere’den ayrılmalarının “Kraliyet Ailesi’ne zarar vermek için” olduğu iddialarını reddetti.

KRALİÇE’Yİ ÖVDÜ

Daha öncesinde aile içerisinde hoş karşılanmadığını ve kötü muamele gördüğünü iddia eden Markle, bu seferki röportajında ise geçtiğimiz ay 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe’yle olan ilişkisiyle “gurur duyduğunu” ve onunla “hoş bir sıcaklık” yaşadığını söyledi.

Markle, “Çok fazla sevgi gösterdi ve bize destek oldu. Özellikle bu süre zarfında, onu desteklemek için kocamla birlikte olabildiğim için gerçekten minnettarım.”

“Bu kadar güzel olan şey, büyükannesinin birçok cephede bırakabildiği mirasa bakmak. Kadın bir lider denildiğinde Kraliçe II. Elizabeth bunun en parlak örneğidir. Onunla vakit geçirebildiğim ve onu tanıyabildiğim için derin bir şükran duyuyorum” diye ekledi.

“HARRY DAHA ÇOK ETKİLENDİ”

Ancak büyükannesinin ölümünü dünyanın geri kalanından sadece beş dakika önce öğrenen eşi Harry için bu ölümün sıkıntılı olduğuna dair ipucu veren Markle, “Karmaşık bir zaman oldu ama eşim iyimser bir şekilde, ‘Artık kocasına kavuştu’ dedi.”

Kraliyet ailesiyle olan bağlarını kopardıktan sonra hayatlarına farklı projelerle devam edeceklerini açıklayan Prens Harry ve Meghan Markle, Netflix ve Spotify'la yaptıkları milyon dolarlık anlaşmalarla gündeme oturmuştu.

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