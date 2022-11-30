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Meghan Markle kraliyet görevindeyken iğrenç ve ciddi tehditler aldı

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Sussex Dükü Prens Harry'nin eşi Düşes Meghan Markle, kraliyet görevi sırasında "iğrenç ve oldukça ciddi" tehditler aldı.
Meghan Markle kraliyet görevindeyken iğrenç ve ciddi tehditler aldı

Metropolitan Polis Teşkilatında Terörle Mücadeleden Sorumlu Eski Komiser Yardımcısı Neil Basu, Channel 4 News'e verdiği demeçte, Sussex Dükü Prens Harry'nin eşi Düşes Meghan Markle'a yönelik tehditlere değindi ve "Markle daima tehdit altında hissettiyse bunu anlayabileceğini" dile getirdi.

"Yazılanları görüyor ve bu tehditleri alıyor olsaydınız, kendinizi sürekli tehdit altında hissederdiniz." diyen, Basu, Meghan Markle'a yönelik tehditleri "İğrenç ve çok ciddi" olarak niteledi.

"İnsanlar tehditler nedeniyle yargılandı"

Basu, çoğunluğu aşırı sağdan gelen tehditlerin inandırıcı olup olmadığı sorusuna, "Kesinlikle. Bunu araştıran ekiplerimiz vardı. İnsanlar bu tehditler nedeniyle yargılandı." yanıtını verdi.

Prens Harry ve eşi, Ocak 2020'de kraliyet görevlerinden çekilerek, daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından uzaklaşmak için Güney California'ya taşınmıştı.

Megan Markle, bir röportajında kraliyet görevi sırasında intiharın eşiğine geldiğini söylemişti.

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