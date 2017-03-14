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Meksika'da greve giden hakemler kazandı, saldırgan futbolcuların cezası arttı

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Meksika'da greve giden hakemler kazandı, saldırgan futbolcuların cezası arttı
Meksika Futbol Federasyonu, hakemlere saldıran iki futbolcuya verilen cezaları artırdı.

Hakemlerin verilen cezaları az bulması nedeniyle Hakemler Sendikası greve gitmiş, hafta sonu ülkedeki en üst seviye ulusal lig olan Liga MX de grev nedeniyle maçlara bir hafta ara vermek zorunda kalmıştı.

Hakemlerin tepkisini çeken olay, bir hakemi iten Deportivo Toluca takımından Enrique Triverio ve bir hakeme kafa atan Club America'dan Pablo Aguilar'ın sırasıyla 8 ve 10'ar maç ceza almasıydı.

İki oyuncuya da en az birer yıl futboldan men cezası verilmesini talep eden hakemler, bu talepleri için geçen hafta greve çıkmıştı.

Hafta sonu maçların iptal olmasının ardından Meksika Futbol Federasyonu kararlarını gözden geçirerek iki futbolcunun da birer yıl yeşil sahalardan uzak kalmasına hükmetti.

Yeni cezaların duyurulmasının ardından hakemler de grevlerini sonlandırdıklarını açıkladı.

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