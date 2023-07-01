Menajerliğini Tekin Birinci'nin yaptığı Kluivert Adana Demirspor'da

Türkiye Süper Ligi ekiplerinden Adana Demirspor, ülkemiz menajerlerinden Tekin Birinci'nin girişimleriyle Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile ligi 4.sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarında mücadele hakkı elde eden Adana temsilcisi Patrick Kluivert ile iki yıllık anlaşma sağladı.

Başkan Murat Sancak ile iyi ilişkileri olan Tekin Birinci, futbolculuk kariyeri başarılarla dolu olan ve menajerliğini üstlendiği 46 yaşındaki Hollandalı teknik adamla dün İstanbul'a geldikten sonra yapılan son görüşmeyle resmi açıklama yapıldı.

Adana Demirspor'un kampına bugün katılacak olan Kluivert, çıtayı daha da yükseltecek potansiyel gördüğü için görevi kabul ettiğini açıkladı.

Adana Demirspor, Konferans Ligi 2.ön eleme turunda Romanya temsilcisi CFR Cluj ile 27 Temmuz'da karşılaşacak.