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Menelau: Müzakerelerin yokluğu halihazırda zor olan durumu daha da zorlaştırıyor

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Rum Müzakereci Menelaos Menelau, müzakerelerin yokluğu halihazırda zor olan durumu daha da zorlaştırdığını söyledi.
Menelau: Müzakerelerin yokluğu halihazırda zor olan durumu daha da zorlaştırıyor

Rum Müzakereci Menelaos Menelau, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yapılmayışının, halihazırda zor olan durumu daha da zorlaştırdığını söyledi.

Haravgi gazetesine röportaj veren Menelau, müzakerelerin iki toplumlu ve iki bölgeli, siyasi eşitlik zemininde, BM kararları çerçevesinde ve Crans-Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması gerektiğini kaydetti.

Habere göre Menelau, Kıbrıslı Türk Müzakereci Ergün Olgun ile BM himayesinde haftalık görüşmelerine bazen çevrimiçi, bazense yüz yüze devam ettiklerini ve karşılıklı saygı çerçevesinde, zorluklara rağmen çaba göstermeye devam ettiklerini belirtti.

Menelau, zorluklara karşı ne olması gerektiğine odaklanmak gerektiğini ve ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, hedefin iki toplumlu ve iki bölgeli federal çözüm olduğunu yineledi.

Habere göre Menelau, Maraş’ta olanların da kendilerini endişelendirdiğini kaydederek, Maraş’taki yeni oldubittilerle, adayı yeniden birleştirecek ve askersizleştirecek kapsamlı bir çözüm vasıtasıyla etkin şekilde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Menelau, yeni geçiş kapılarının açılması konusuyla ilgili olarak ise, Olgun ile bu konuyu yüzeysel olarak ele aldıklarını, ancak henüz bu konuyu somut şekilde tartışmaya başlamadıklarını kaydetti.

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