Merkez Bankası anketi: Yıl sonu dolar tahmini 9,98'e çıktı

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nin kasım sonuçları belli oldu. Buna göre dolar ve enflasyondaki yükseliş beklentisi devam ederken, yıl sonu dolar tahminini 9,22'den 9,98'e çıktı. Enflasyon tahminini ise yüzde 17,63'ten yüzde 19,31'e yükseldi.

12 ay sonrası tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 15,61'e çıkarken, bir önceki ankette bu oran 13,91 seviyesindeydi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,27 ve yüzde 11,76 olarak gerçekleşti.