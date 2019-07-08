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Merkez Bankası’ndaki görevden alma sonrası dolardan sert yükseliş

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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın geçtiğimiz cumartesi günü görevden alınmasının ardından uzak doğu piyasasının açılmasıyla Türk lirası, dolar karşısında ani bir değer kaybı yaşadı.
Merkez Bankası’ndaki görevden alma sonrası dolardan sert yükseliş

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın geçtiğimiz cumartesi günü görevden alınmasının ardından uzak doğu piyasasının açılmasıyla Türk lirası, dolar karşısında ani bir değer kaybı yaşadı.

Hafta sonunu 5,60’lar civarında sürdüren Dolar/TL uzak doğu piyasalarının Merkez Bankası kararına tepkisiyle birlikte 5,81’lere kadar yükseldi.

Reuters verilerine göre, dolar/TL saat 23:30 sularında 5,79 civarında seyrediyor.

Doların ardından Euro da ani yükseliş göstererek 6,33’ten 6,49 seviyesine çıktı

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Stratejist Timothy Ash: Çetinkaya neredeyse günah keçisi yapılıyor

Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash, dolar/TL kurundaki ani yükselişin ardından yaptığı Twitter paylaşımında “Bir düşünce ama Çetinkaya neredeyse kaybedilen İstanbul seçimlerinin sorumluluğunu üstleniyor ve günah keçisi yapılıyor. Oldukça gülünç. Türk Lirası, Asya piyasalarında yüzde 4 daha zayıf açıldı. Merkez Bankası’nın döviz satması beklenebilir” yorumunda bulundu.

Ne olmuştu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, 6 Temmuz (cumartesi) sabahı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle görevden alındı. TCMB Başkanlığı'na, kurumda Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Murat Uysal getirildi.

Merkez Bankası tarafından yapılan duyuruda, "Başkan Murat Uysal yaptığı ilk açıklamada, bankamızın kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Uysal'ın yeni dönemde fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda uygulanacak politikalar ile ilgili iletişim kanallarını en üst düzeyde kullanacağını belirttiği vurgulanırken, bu çerçevede önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Uzmanlar görevden almanın, özel bir kanunu ve bağımsız bir hukuki statüsü bulunan Merkez Bankası'nın bağımsızlığına dair soru işaretleri yaratacağı ve bu doru işaretlerinin dolar/TL kurunun yükselmesine neden olacağı yorumunda bulundu. 

Görevden almaya ilişkin tartışmalar sürerken, Reuters’a konuşan bir kaynak Cumhurbaşkanı ile damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Çetinkaya’nın istifasını istediğini iddia etti. Kaynak, Çetinkaya’nın istifa talebi üzerine Merkez Bankası’nın bağımsızlığını hatırlattığı ve bunu reddettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran 2016'dan beri TCMB Başkanı olan ve 2020'ye kadar görev süresi bulunan Çetinkaya'nın neden görevden alındığına dair yaptığı açıklamada “Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. ‘Faiz düşerse, enflasyon düşer’ dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik” açıklamasında bulundu. 

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