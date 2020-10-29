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Mersin'de Öğrencilerden 29 Ekim'e Özel "Atatürk Çocuklarıyız" Klibi

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Erdemli Belediyesi Eğitime Destek Kurs Merkezi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Atatürk Çocuklarıyız" adlı klip hazırladı.
Mersin'de Öğrencilerden 29 Ekim'e Özel "Atatürk Çocuklarıyız" Klibi

Erdemli Belediyesi Eğitime Destek Kurs Merkezi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Atatürk Çocuklarıyız" adlı klip hazırladı.

Erdemli Belediyesinin destekleriyle 97 öğrencinin, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü için "Atatürk Çocuklarıyız" adlı eseri koro halinde seslendirdiği çalışmaya klip çekildi.

Koro şefliğini Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun yaptığı klipte öğrenciler, Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda Türk, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları açtı.

Öğrenciler de klipte, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı tişörtler giydi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı eğitim meşalesini, gelecek kuşaklara aktarmak adına belediye olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin aydınlık geleceğini kurmak üzere gençleri, vatan, bayrak ve millet bilinciyle yetiştirmenin gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Tollu, "Kurs merkezimize giden 97 öğrencimizle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünde, Erdemli'den dünya üzerinde bulunan tüm soydaşlarımıza selam gönderdik, saygı gönderdik, muhabbetlerimizi gönderdik." ifadesini kullandı.

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