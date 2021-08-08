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Messi Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti

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Arjantinli yıldız Lionel Messi, 21 yıl top koşturduğu takımı Barcelona'dan ayrıldıktan sonra ilk kez basının karşısına çıktı. Konuşmakta güçlük çeken yıldız futbolcu, gözyaşlarına hakim olamadı.
Messi Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti

Lionel Messi Barcelona kulübünden ayrılmasının ardından ilk kez medyanın karşısına çıktı. Konuşmasına başlamadan gözyaşlarına boğuldu.

Konuşacak durumda olmadığını söyleyen Messi, "Tüm hayatımı burada geçirdim. Çok zor... Barcelona'dan ayrılmaya hiç hazır değildim." dedi.

Barcelona'da iyi kötü pek çok anısı olduğunu da anlatan yıldız futbolcu, asla elveda demeyeceğini ifade etti.

Messi Ne olduğunu anlamadığını ve hiç böyle hayal etmediğine sık sık vurgu yaptı, "Umarım bir gün geri dönebilirim." dedi.

34 yaşındaki futbolcunun basın toplantısı öncesinde de Barcelonalı taraftarlar tesislere akın etti. Yaşanan izdihamdan Messi için tezahüratlar yükseldi.

Messi neden ayrıldı?

Barcelona, mevcut finansal şartlar nedeniyle Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalanamadığını açıkladı ve yollar ayrıldı.

Diario Sport, Lionel Messi'nin bu karardan ötürü çok üzgün olduğunu vurguladı. Habere göre Lionel Messi ve babası Jorge Messi, Başkan Laporta ile görüştükten sonra imzaların atılmasına kesin gözüyle bakıyordu. Yıldız futbolcu bir an önce işin resmiyete dökülmesini beklerken kısa süre içinde takım arkadaşlarıyla buluşmanın hesaplarını yapıyordu. Ancak Barcelona, Messi'nin sözleşmesi için maaş limiti sorununu çözemedi.

Messi cephesi bu sorunun çözüme kavuşması için Katalan ekibine süre verdi. Messi ve ailesi bu süreçte iyimserdi ancak Laporta bir süre bekledikten sonra bunu aşmanın bir yolunun olmadığını Messi tarafına iletti. Böylece Messi'nin başka kulüplerle görüşmesine yol açıldı.

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