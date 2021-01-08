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Mesut Özil'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

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Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olan Mesut Özil, Sultanahmet Camii görselli cuma paylaşımında bulundu.
Mesut Özil'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olan Mesut Özil, Sultanahmet Camii görselli cuma paylaşımında bulundu.

Mesut Özil’den sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı’ndan eski bir fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcu, bugün de İstanbul’da bulunan Sultanahmet Camii lokasyonuyla bir cuma paylaşımı yaptı. Mesut’un bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük beğeni topladı.

Mesut Özil, paylaşımında Gazali’nin, "En mutlu insanların Allah sevgisinde en güçlü olanlar olduğunu bilin" mesajına da yer verdi.

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