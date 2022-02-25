Mevlevi'de 28 Şubat- 31 Mart Tarihleri Arasında Havan Atışı Yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı, havan atışları yapılacağından, Mevlevi ve civarına 28 Şubat-31 Mart tarihlerinde, 06.00- 22.00 saatleri arasında can ve mal emniyeti açısından girilmemesi uyarısı yaptı.
Açıklamada, “tehlikeli ve yasak bölge” olarak tayin edilen bölgeler şöyle verildi:
“1. 35 14’ 30’’ Kuzey 33 06’ 15’’ Doğu
2. 35 16’ 00’’ Kuzey 33 03’ 00’’ Doğu
3. 35 11’ 50’’ Kuzey 33 00’ 45’’ Doğu
4. 35 11’ 00’’ Kuzey 33 02’ 00’’ Doğu”
Atışları müteakip, bölgede kör giden mermilerin arama ve imha işlemleri devam edeceğinden, serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye girilmemesi gerektiği bildirildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.