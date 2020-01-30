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MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak

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2020 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. MGK bildirisinde, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde teröre karşı ilave tedbirlerin alınması kararlılığı vurgulandı.
MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4.5 saat sürdü.

Toplantının ardından yayımlanan bildiride, İdlib'de sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacağı, Libya'da ateşkes çabalarının destekleneceği bildirildi. 

ABD ile İran arasındaki gergilikten duyulan endişenin vurgulandığı bildiride taraflara sağduyu ve itidal çağrısı tekrarlandı. 

ABD'nin Filistin-İsrail planı ise 'İlhan planı' olarak nitelendirildi ve "Çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve bitişik bir Filistin devletinin kurulması ile mümkündür" ifadelerine yer verildi. 

Toplantıda ayrıca Türkiye'deki son depremlerin de ele alındığı belirtilerek "Ülkemizin afete hazırlık çalışmaları yeniden değerlendirilmiştir" denildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4.5 saat sürdü.

Toplantının ardından yayımlanan bildiride, İdlib'de sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacağı, Libya'da ateşkes çabalarının destekleneceği bildirildi. 

ABD ile İran arasındaki gergilikten duyulan endişenin vurgulandığı bildiride taraflara sağduyu ve itidal çağrısı tekrarlandı. 

ABD'nin Filistin-İsrail planı ise 'İlhan planı' olarak nitelendirildi ve "Çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve bitişik bir Filistin devletinin kurulması ile mümkündür" ifadelerine yer verildi. 

Toplantıda ayrıca Türkiye'deki son depremlerin de ele alındığı belirtilerek "Ülkemizin afete hazırlık çalışmaları yeniden değerlendirilmiştir" denildi. 

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