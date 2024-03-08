Mike James tarihe geçti

Fransa ekibi Monaco'da forma giyen ABD'li basketbolcu Mike James, Avrupa Ligi tarihinin en skorer oyuncusu oldu.

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Monaco'nun Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 98-80 yendiği maçta 20 sayı kaydeden James, kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

James, Monaco'dan önce Baskonia, Panathinaikos, EA7 Emporio Armani Milan ve CSKA Moskova formaları da giydiği 10 sezonluk Avrupa Ligi kariyerinde 4 bin 464 sayıya ulaştı.

Bu başarıyı 271 maçta elde eden ABD'li basketbolcu, 358 karşılaşmada 4 bin 455 sayı atan eski Yunan oyuncu Vassilis Spanoulis'i geçerek organizasyon tarihinin en skorer isimleri listesinde zirveye yerleşti.