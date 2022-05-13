Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Güncel rakamlar şöyle;
Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Güncel rakamlar şöyle;
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