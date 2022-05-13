  • BIST 2.408,07
  • Altın 904.67
  • Dolar 15.4809
  • Euro 16.104
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı

» »
Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Güncel rakamlar şöyle;

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baharda artan 4 cilt hastalığı12 Mayıs 2022 Perşembe 11:48
  • DSÖ’den uyarı: Covid-19 vakaları 50 ülkede artıyor, salgın bitmedi11 Mayıs 2022 Çarşamba 21:08
  • Ağız kuruluğu çok daha ciddi hastalıkların habercisi olabilir11 Mayıs 2022 Çarşamba 14:56
  • Vücudun omega-3’e yaz kış ihtiyacı var11 Mayıs 2022 Çarşamba 12:34
  • Her yıl 17 milyon insan inme geçiriyor11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:36
  • Bill Gates koronavirüse yakalandı11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:19
  • DSÖ'den 'gizemli hepatit' açıklaması11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:00
  • Kalp pili olanlar dikkat! Akıllı cihazlar, kalp pilinin çalışmasını durdurabilir10 Mayıs 2022 Salı 23:31
  • Bilimsel araştırma: Her gün cips yemek yılda fazladan 6 kilo aldırıyor10 Mayıs 2022 Salı 21:59
  • Topraktan aldığını toprağa verme: Evde kompost nasıl yapılır10 Mayıs 2022 Salı 18:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti