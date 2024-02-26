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Milli Olimpiyat Komitesi Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

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Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK) Olağan Mali Genel Kurulu, Girne Öğretmenevinde yapıldı.
Milli Olimpiyat Komitesi Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK) Olağan Mali Genel Kurulu, Girne Öğretmenevinde yapıldı.

Genel Kurul, 2023 yılına ait üyelik yükümlülüklerini yerine getiren federasyon ve bireysel üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda önerilen isimler arasından divan heyeti oluşturuldu. Divan Başkanlığına Cafer Levent Karataş, sekreterliklerine ise; Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ve Atletizm Federasyonu Temsilcisi Derya Atamer seçildi.

Gündemin okunması ve oylanmasının ardından, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç yaptığı açılış konuşmasında, 2023’te yapılan ve 2024’te yapılması planlanan faaliyetleri aktardı.

Daha sonra, 2023 yılı Faaliyet Raporu, Genel Sekreter Hasan Sapsızoğlu tarafından, Mali Rapor ise Mali Sekreter Hasan Gazioğlu tarafından okundu ve raporlar genel kurul üyeleri tarafından onaylandı.

Dilek ve temenniler kısmında yapılan konuşmaların ardından genel kurul sona erdi.

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