Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle can kaybı Mısır'da 680'e, Cezayir'de 568'e çıktı. Ürdün'de de vaka sayısı arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 21 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 745 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkede toplam can kaybının 680'e, vaka sayısının 14 bin 229'a yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, 3 bin 994 kişinin ise hastalığı yendiği ifade edildi.

CEZAYİR

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 7 Kovid-19 hastasının daha yaşamını yitirdiğini ve can kaybının 568'e ulaştığını ifade etti.

Ülke genelinde 165 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 7 bin 542 olduğunu dile getiren Fevrar, 60 kişinin sağlığına kavuşmasıyla bugüne kadar 3 bin 968 hastanın iyileştiğini aktardı.

ÜRDÜN

Ürdün Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile de düzenlediği basın toplantısında, ülkede 23 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 672'ye yükseldiğini belirtti.

Adayile, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkede perşembe gecesinden başlayarak 3 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ifade etti.

Ürdün'de son verilere göre, virüs sebebiyle 9 kişi hayatını kaybetti, 417 kişi iyileşerek taburcu edildi.