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Moody’s, Britanya’nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Britanya’nın kredi notunu ‘Aa3’ olarak teyit ederken, not görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirdi.
Moody’s, Britanya’nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Britanya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, Britanya yerel para birimi ve döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunun ‘Aa3’ olarak teyit edildiği, not görünümünün ise ‘durağan’dan ‘negatif’e çevrildiği bildirildi.

Britanya Merkez Bankası’nın (BoE) not görünümünün de ‘durağan’dan ‘negatif’e çevrildiği belirtilen açıklamada, negatif görünümün zayıf büyüme beklentileri ve yüksek enflasyon karşısında artan politika belirsizliğinden kaynaklandığı aktarıldı.

Açıklamada, ülkenin kredi notunun teyit edilmesinin ise Britanya’nın zengin, rekabetçi ve çeşitli ekonomisi tarafından desteklenen ekonomik direncini yansıttığı kaydedildi.

Bu yılın başından bu yana ülke ekonomisinin büyümesinin yavaşladığına işaret edilen açıklamada, ekonominin gelecek çeyreklerde yavaşlamaya devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ekonomik görünümün yüksek enflasyon, zayıf dış talep ve artan borçlanma maliyeti nedeniyle kötüleştiği, tüketim, yatırım ve ekonomik faaliyeti baskıladığı aktarıldı.

BoE’nin kalıcı enflasyon riskine karşı orta vadede para politikasını önemli ölçüde sıkılaştırmasının beklendiği belirtilen açıklamada, daha sıkı para politikasının da ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturacağı kaydedildi.

Açıklamada, ülkede harcanabilir gelirin gelecek yıl önemli ölçüde düşeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Britanya ekonomisinin 2023-2024 yıllarında ortalama yüzde 0,3 büyüyeceğinin ve 2026’ya kadar yüzde 1,5’lik potansiyel seviyesine dönmeyeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, ülkede enflasyonun ise gelecek altı ay içinde yüzde 11’e ulaşmasının beklendiği bildirildi.

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