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Münür Rahvancıoğlu: Dün Yüzlerceydik, Bugün Binlerceyiz

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BY Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, seçim sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, neredeyse hiç bütçesi olmayan, emekten yana bir sınıf partisinin Kıbrıslı Türk siyasetine adını yazdırabildiğini gösterdiğini kaydetti.
Münür Rahvancıoğlu: Dün Yüzlerceydik, Bugün Binlerceyiz

Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, seçim sonrası açıklama yaptı.

“İKİ BİNİ AŞKIN İNSANA TEŞEKKÜR EDERİZ”

Seçim sonuçlarının her şeye sıfırdan başlayan, neredeyse hiç bütçesi olmayan emekten yana bir sınıf partisinin Kıbrıslı Türk siyasetine adını yazdırabildiğini gösterdiğinin altını çizen Rahvancıoğlu, “Emekçilerin sesine ses veren, doğanın talanına direnme iradesi gösteren, kadına yönelik şiddete ‘yeter’ diyen iki bini aşkın insana teşekkür ederiz” dedi.

“YOLUMUZ UZUN VE ÇETREFİLLİ BİR YOL”

Yollarının uzun ve çetrefilli bir yol olduğunu ama artık emekçinin bir partisi olduğunu kaydeden Rahvancıoğlu, “Bu yolu yürümek için azmimiz, irademiz, kararlılığımız, yoldaşça bağlılığımız, çıkarsız dayanışmamız bu sonuçlarla daha da bilendi. Şimdi bu kararlılıkla örgütlenmeye, direnmeye, sokağı daha da ısıtmaya devam edeceğiz. Dün yüzlerceydik, bugün binlerceyiz... Gerisini ultra zenginler düşünsün...” şeklinde konuştu.

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