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Musul'dan göç edenlerin sayısı 173 bine ulaştı

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Musul'dan göç edenlerin sayısı 173 bine ulaştı
Musul'da, terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan operasyon süresince kentten göç edenlerin sayısının 173 bine ulaştığı belirtildi.

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rak Göç ve Göçmenler Bakanlığı sözcüsü Settar Nevruz yaptığı yazılı açıklamada, Musul'dan çıkan 2 bin 320 kişinin bugün bakanlığa bağlı ekiplerce karşılandığını, söz konusu rakamla birlikte operasyon süresince kentten göç edenlerin sayısının 173 bin 584'e ulaştığını ifade etti.

Nevruz, göçmenlerin Kerkük, Salahaddin, Ninova, Erbil ve Duhok illerindeki kamplara yerleştirildiğini aktardı.

Irak Parlamentosunda Göç Komisyonu Başkanı ve Göçmenlere Yardım Yüksek Komitesi üyesi Ra'd ed-Dehleki ise, AA muhabirine, "Musullu göçmenlerin durumu, sayılarının artması ve DEAŞ'tan kurtarılan yerlere dönmelerinin gecikmesi ile zor bir hal aldı." dedi.

Dehleki ayrıca, güvenlik güçlerinin Musul'un güneybatısından kente ilerlemesiyle göçmen sayısının artacağı yönünde endişelerinin olduğunu dile getirdi.

Dehleki, ay başında yaptığı açıklamada, operasyonun sürdüğü 2,5 aylık süre boyunca Musul'dan 145 bin kişinin göç ettiğini kaydetmişti.

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