Mutfakta en sık yapılan 9 hata

Mutfakta yemek pişirirken yapılan yanlışlar, zehirlenmelere hatta ölümlere yol açabilir. Cornell Üniversitesi’nden Gıda Bilimi Profesörü Robert Gravani, mutfakta en sık yapılan 9 yanlışı sıraladı.

Mutfakta sık yaptığımız yanlışlar gıda güvenliğini tehlikeye atabiliyor.

ABD'de yapılan araştırmalara göre ülkede her yıl 48 milyon kişi kirli yiyecek ve içecekler nedeniyle hastalanıyor, yüzlerce kişi de hayatını kaybediyor.

Cornell Üniversitesi'nden Gıda Bilimi Profesörü Robert Gravani, mutfakta hijyen açısından en tehlikeli 9 hatayı paylaştı. İşte uzman isme göre mutfakta en sık yapılan ve sağlığı riske atan hatalar:

1. İlk kural: Ellerinizi yıkayın

Gravani, insanların genelde yemek pişirmeye başlamadan önce ellerini yıkamayı ihmal ettiğini vurguluyor. Gıda kirliliği kaynaklı hastalıkların çok yaygın olduğuna dikkat çeken uzmana göre, mutfakta ilk olarak en az 20 saniye sabunla elleri yıkamak gıda güvenliğinin temel kuralı.

2. Çiğ et yıkanır mı?

Pişirmeden önce çiğ eti yıkamak da çok sık yapılan bir hata. Gravani, çiğ ette bol miktarda bakteri olduğunu ama bunların iyi şekilde pişirildiğinde yok olduğunu belirterek eti yıkamanın hiçbir yararı olmadığını, aksine su damlacıkları yoluyla bakterilerin mutfağa yayılabileceğini kaydediyor.

3. Sebze meyveleri çok iyi yıkayın

Gravani, çiğ etin aksine sebze ve meyvelerin çok iyi yıkanması gerektiğine dikkat çekiyor. Sabun kullanılmaması gerektiğini kaydeden uzman, yıkandıktan sonra sebze meyvelerin güzelce kurulandıktan sonra pişirme işlemine geçilmesini tavsiye ediyor.

4. Pişirme aletleri değiştirilir mi?

Gravani'ye göre özellikle çiğ et ve deniz ürünü pişirirken baştan sona kadar aynı mutfak aletlerini kullanmak da tehlikeli olabilir. Pişirme esnasında kaşık ve diğer araçları değiştirmek ya da sık sık yıkamak bakteri kaynaklı zehirlenmelerin önüne geçebilir.

5. Çiğ gıda pişirirken baharat kullanmak

Çiğ et veya sebze keserken üzerine baharat koymak, baharat kutularına bakteri bulaşmasına ve mutfaktaki diğer gıdaların bozulmasına yol açabilir. Buna çözüm baharatların bulunduğu kapları kullandıktan sonra her defasında yıkamak.

6. Etin piştiğini nasıl anlarsınız?

Gravani, etin ya da deniz ürünlerinin piştiğini göz kararıyla anlamanın doğru olmadığını, etin renginin ve dokusunun piştiğini her zaman göstermediğini, mutfak termometresi kullanmanın çok yararlı olduğunu belirtiyor.

7. Pişmiş gıdalar ne zaman buzdolabına konur?

Gravani, pişmiş yiyecekleri uzun süre dışarıda bekletmenin çok tehlikeli olabileceği uyarısında bulunuyor. 2 saatten uzun süre dışarıda bekletilen pişmiş yiyeceklerde hızla bakteri oluştuğunu söyleyen uzman, yiyeceklerin en fazla 2 saat içinde buzdolabına konmasını tavsiye ediyor.

Gravani ayrıca yiyecekleri porsiyonlara bölmenin de daha hızlı soğumaları ve sık sık buzdolabından çıkarılıp geri konmamaları açısından önemli olduğunu vurguluyor.

8. Yiyecekler buzdolabında ne kadar bekletilir.

Gravani, buzdolabında bekleyen pişmiş yiyeceklerin de bozulabildiğini, bunun görüntü ya da kokuyla anlaşılamadığını söylüyor. Uzmana göre 4 günden uzun süre buzdolabında kalan pişmiş yiyecekler çöpe atılmalı. Gravani buzdolabına konan yiyecekler üzerine tarih yazılmasını da tavsiye ediyor.

9. Bazı insanlarda gıda intoleransı daha yüksek

Gravani, herkesin az pişmiş et ya da sebze ve günü geçmiş yiyeceklere o kadar toleransı olmadığına dikkat çekerek, midesi hassas ve hastalığa meyilli kişilerin zehirleme riski yüksek gıdalardan ve az pişmiş etten uzak durmasını tavsiye ediyor.

Gıda uzmanı, özellikle 65 yaş üstü yetişkinler, 5 yaş altı çocuklar, hamile kadınlar ve bağışıklığı zayıf olanlar için gıda hijyeni konusunda daha dikkatli olunması çağrısı yapıyor.